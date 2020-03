EESTI SAARED LUKUS! Üle väina pääsevad ainult seal elavad inimesed

Kaitsmaks saarte elanikke koroonaviiruse eest, kehtivad Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saartele liikumispiirangud. Otsus hakkab kehtima kohe ja liikumispiirang kehtib esialgu kaks nädalat, pärast mida otsustab eriolukorra juht koos valitsuskomisjoniga, kas kehtivaid piiranguid on vaja pikendada.



Sinna territooriumidele on lubatud reisida üksnes saartel alalist elukohta omavatel inimestel. Teised inimesed piirkonda minna ei tohi. Seal praegu viibijad saavad koju pöörduda.



Liikumispiirangute väljakuulutamisel saartel toetus eriolukorra juht ka sealsete omavalitsuste soovile.



Piirang ei kohandu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele.



Lähikontakti vältimiseks peavad reisijad jääma parvlaeva lahtisel autotekil autosse või bussi. Reisijateveo piiranguid peavad oma töös arvestama: TS Laevad OÜ, AS Kihnu Veeteed, JSC aviation company Transaviabaltika ja Diamond Sky. Täpsemad juhised annab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.



Saarte elanikud saavad vajaliku lisainformatsiooni enda kohaliku omavalitsuse infokanalitest. Piirang kehtib kuni korralduse muutmiseni, piirangute pikendamise vajadust hinnatakse iga kahe nädala järel.