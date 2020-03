Tartu soovib valitsuselt tõsisemaid meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks  

Urmas Klaasi sõnul ei piisa hetkeolukorda hinnates juba rakendatud meetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. "Oleme Tartu poolt juba võtnud kasutusele terve rea abinõusid viiruse leviku tõkestamiseks, kuid näeme murelikult, et mitmed meetmed muutuvad kasutuks, sest eraõiguslikus vormis tegutsevad meelelahutusasutused jätkavad oma tegevust. Avatud on spordiklubid, treeningsaalid ja ka laste mängumaad," lisas linnapea.

Tartu Linnavalitsuse seisukoht on, et kui Vabariigi Valitsus teenuste osutamisele piiranguid ei kehtesta, on Tartu Linnavalitsus ise sunnitud langetama need otsused Tartu linna haldusterritooriumil.