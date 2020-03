Eesti uudised EESTI HARIDUS UUE NORMAALSUSE KOIDIKUL! Esimesena suletud Kristiine Gümnaasiumi direktor: paari päevaga loksub kõik paika! Viljar Voog , täna, 14:01 Jaga: M

KOGENUD: Tallinna Kristiine Gümnaasium oli esimene kool Eestis, mis koroonaviiruse tõttu suleti. Seetõttu on neil nüüd nädalajagu tarkust, mida teiste haridusasutustega jagada. Foto: Tiina Kõrtsini

„Koolis seletab õpetaja ning arutatakse teemat ühiselt, aga kodus peab õpilane üksi lugema, juhendeid vaatama, analüüsima, aru saama ja siis teadmisi rakendama – see on lapsele mitmekordne koormus,“ manitseb nädal aega distantsõppel viibinud Kristiine Gümnaasiumi juht Tiina Pall kolleege, et nad ei annaks esmaspäevast digiruumi koliva õppetööga lastele liiga palju teha.