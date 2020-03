Riik valmistub majandust laenuga toetama  

„Riigi võimekus laenata ja raha edasi suunata majanduse toimimisse on palju parem ja soodsam kui ettevõtetel,“ teavitab rahandusminister Martin Helme pressiteates.

„Oluline on hoida meie ettevõtlus raskel ajal tasakaalus ja vältida lühiajalise kriisi tõttu pöördumatute või struktuursete muudatuste tegemist, mille tagajärgedest välja tulemine on märksa kallim ja ka raskem. Seepärast võtame ette samme, et riigi laenuga Eesti majanduse pehmemat maandumist toetada.“