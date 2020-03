Kuressaare haigla: Saaremaal on iga inimene, ka haiglatöötaja, viirushaige kontaktne 

Haiglapersonal täidab väga rangelt hügieeni- ning isikukaitsevahendite kasutamise nõudeid, et hoida endi tervist, aga tänaseks tuleb ikkagi ka lisada, et kaitsta ka oma patsiente. Haigusnähtudega personali meie majas EI TÖÖTA, kuid me ei saa tänaseks enam lubada, et meie seas ei ole potentsiaalseid nakatunuid.