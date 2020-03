Kliinikum rajas EMO ette mobiilse triaažikabineti 

„Tekkinud Covid-19 viiruse epidemioloogilises olukorras on oluline kasutada lisameetmeid, et tagada haiglaravil viibivate patsientide ning haigla töötajate kaitse,“ ütles kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht professor Joel Starkopf. Inimeste mittevajalik liikumine tuleb viia miinimumini ning vältida nende kogunemist riskitsoonidesse, milleks haigla on.