Nädala eest toidukapid täis varunute meenutused: „Algul kolleegid naersid välja, seejärel läkski ostuhulluseks“ 

„Paranoiline inimene võib eksida sada korda järjest, kuid jääb ellu. Mitte paranoiline inimene eksib korra ja ongi lõpp,“ ütles riskianalüütik Nassim Nicholas Taleb Eesti Ekspressi korraldatud konverentsil mullu kevadel. Just seda lauset kasutati viimase paari nädala jooksul Eesti ajakirjanduses korduvalt, kui osa ajakirjanikke üritasid häirekella lüüa.

Sama lause kõlas mu peas, kui saatsin teele kohe märtsi algul tellimuse ühte Eesti e-poodi, mistõttu pidi vaene kuller kaks korda pilgeni täis kottidega kolmandale korrusele spurtima. 10 kilo kartulit, 10 suurt pudelit mineraalvett, terve ports näkileibu, purgisupid, liha- ja kalakonservid, konservoad, külmutatud aedviljad, tatar, riis, läätsed. Nimekiri oli pikk, täis sai suur külmkapp ja samuti kaks meetrit kõrge köögikapp ja arvestatud eelkõige sellega, et nad ei rikneks või kui ka riknevad, siis nende hind pole nii meeletu. Sest mis juhtub parimal juhul? Mul on järgmiseks mõneks kuuks tagatud toidupoolis, mille poole pilk pöörata, kui lihtsalt palgapäevani on veel pikk maa minna, aga pangaarve ei taha sellest aru saada. Halvimal juhul ehk pandeemia või karantiini korral on mul kapp toitu täis ja ma ei pea meeletutes järjekordades seisma, kus täpselt ei tea, mida kaasootajad välja hingavad.

Kõlab mõistlikuna? No mitte kõigile. Talebi lauset tsiteerinud Ekspressi ajakirjanike poole kirtsutati nii mõnegi kolleegi poolt Ekspress Meedia korruselt nina. „Mis neil keskealistel meestel viga on, et nad nagu eided paanitsevad,“ ütles üks naisajakirjanik pidevalt teema olulisust tõstnud kolleegide kohta.

Ka Õhtulehes on viimase paari kuu jooksul tekkinud filosoofilised leerid – üks pool on võtnud positsiooni „parem karta, kui kahetseda“. Teine pool on juba jaanuarist pidanud teema ülesvõtmist paanikakülvamiseks. Esiteks polevat Hiinas ja mujal statistika sugugi nii kole (sest Hiina statistika on meeletult usaldusväärne ja Türgis, usume, on endiselt kõigest üks nakatunud?) ja teiseks on toitu ja kõike alati ja mitte mingit paanikat ei saa tekkida.

Õhtuleht kogus kokku enda paarisaja töötaja seast mainitud pooltest esimese kogemuse. Ehk lood, mida ja kuidas me varusime enne, kui saabus pandeemia, eriolukord ja kõik parkimisplatsid kaubanduskeskuste juures täitusid.

Vastused on kogutud kolmapäeva hommikupoolikul. Just sama päeva hommikul toimus Õhtulehe koosolekulaua ümber elav arutelu, kas poodidest oli mõistlik varu koguda. Paraonikuna kaitsesin seisukohta, et selles ei saa mitte midagi halba olla, kui mul kapp toitu täis on. Vastuvaielnu naisteajakirjast leidis, et minu paanika on rumal ja tema ei kavatse midagi ette võtta. Küsimusele, et kui peaks poed kinni minema või karantiin kehtestatama, vastas ta rahuliku enesekindluse: „Ema käest saab ikka süüa.“

See jäi pikaks ajaks Õhtulehe tavapäraseks koosolekuks, kus istuti koosolekulaua taga ja arutati teemasid. Samal õhtul tuli teade, et ühel kolleegil võib olla koroonaviirus. Järgmised kaks nädalat töötab terve Õhtulehe kollektiiv kodukontoris.