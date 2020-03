Välisminister Reinsalu: eestlased, tulge viivitamatult koju, sest varsti ei pruugi see olla võimalik! 

Reinsalul oli läbi ajakirjanike edastada sõnum kõigile eestlastele: „Esiteks tungiv soovitus: naaske viivituseta Eestisse. See sõnum põhineb analüüsil ja teadmisel, mis reaalajas välisministeeriumisse laekub. Paljud maailma riigid on asunud rakendama piiranguid nii riiki sisenemisel kui karantiini jäämisel ja mitmed riigid on kaalunud või otsustanud ka rahvusvaheliste lennuliinide sulgemise.“ See tähendab, et peagi ei pruugi olla Eestisse saabumine enam võimalik.

Juba praegugi on näiteks Leedu ja Poola sulgenud oma riigipiirid ja Poolas lõpetatakse homsest ka täielikult rongi- ning lennuliiklus. „Riigid on asunud üliaktiivselt oma ruumi sulgema, et see viirus ei leviks,“ nentis Reinsalu.

Välisministri teine palve eestlastele on mitte minna ise reisile ega kutsuda kedagi siia külla. Samamoodi palub ta võõrriikide kodanikel mitte siia tulla: „Eesti on külalislahke riik, siin on ilus loodus ja vaatamisväärsused, aga seda olete teretulnud nautima, kui see viirus on vaibunud.“

Välisminister postitas laupäeva hommikul sotsiaalmeedias: