Välisminister eestlastele: naaske Eestisse! 

"Hea Eesti rahvas! Välisministeeriumi teade seoses eriolukorra reisiinfoga on lühidalt järgmine:

1. NAASKE EESTISSE! Mitmed riigid on asunud rahvusvahelist lennuliiklust oma territooriumil kas täielikult või osaliselt sulgema, mitmete riikide kasutamine transiitriigina ei ole võimalik ka maismaa sissesõidukeelu tõttu. On VÄGA SUUR tõenäosus nende piirangute kasvuks lähemate päevade jooksul. Seetõttu kutsun inimesi, kes on välisriikides lühiajaliselt, naasma Eestisse võimalikult kiiresti, sest teiste riikide piirangute tõttu muutub see ajas üha keerulisemaks.

2. TUNGIV SOOVITUS. Ärge lahkuge Eestist ilma erilise vajaduseta. Reisimine soodustab viiruse levikut.

3. TUNGIV SOOVITUS. Ärge kutsuge välisriikide kodanikke külla. Palume välisriikide elanikel jääda koju. See on ohutum nii neile kui meile.

4. OHUTEADE. Reaalajas kehtestavad riigid teiste riikide, sealhulgas Eesti kodanikele sissesõidukeelde või karantiine. Me edastame infot kodulehel, kuid meie info on kindlasti reaalajas vananenud ja lünklik, sest saame paljudel juhtudel teistelt riikidelt ametlikest kanalitest teada tagasiulatuvalt või üldse mitte.

5. HOIATUS. Eesti Vabariigis on kohustus 14.päevaseks eneseisolatsiooniks reast välisriikidest naasnud Eesti inimestel kui ka Eestisse nendest riikidest tulevatel välismaalastel. Riikide nimekirja kinnitab igapäevaselt peaminister kui eriolukorra juht ning see nimekiri hakkab täienema eeldatavalt igapäevaselt.

5. Välisministeerium edastab oma eriolukorra reisiinfot nüüdsest igapäevaselt. Jälgige meie kodulehte, registreerige välisriigis viibimine ja kasutage abi vajades 24/7 konsulaarinfo telefoni!"