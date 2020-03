Kuressaare haigla koroonaviiruse proovidega hädas 

"Ausalt ja keerutamata tuleb nentida, et hetkel on koroonaviiruse proovide andmise ooteaeg ligikaudu 36 tundi. Kõik olemasolevad brigaadid on töös ning täna oli üks Kuressaare kiirabibrigaad hõivatud patsiendi transpordiga mandrile (ei ole seotud koroonaviirusega). Proove saame võtta iga päev kuni kella 21.00-ni ning jätkata hommikul," teavitab Kuressaare haigla.

"Kuna opereerime jätkuvalt vaid omade jõududega, paneme veel kord südamele, et külmetushaigusele sarnaste sümptomite leevendamiseks kasutada tavapäraseid vahendeid ning püsida kodus, et kiirabi saaks pühendada oma energia sellele, et teenindada kriitilisema tähtsusega kutseid," seisab haigla postituses, kus rõhutatakse siiski, et sümptomite süvenemisel tuleks helistada 112.