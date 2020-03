Hong Kongi tohtrid: koroonaviirusest paranenul väheneb kopsufunktsioon 20-30 protsenti 

Arstide järeldus tugineb neile haigetele, kes praeguseks on koroonaviirusest tervenenud, kuid ometigi on kopsutalitus märkimisväärselt vähenenud, vahendab Yahoo.com.

Nii võib tervenenud patsient kogeda kiirelt kõndides, et tal jääb õhust justkui puudu. Arstide sõnul langeb kopsude funktsioon suisa 20-30 protsenti.

Hongi Kongi näite puhul kannatab selle all kaks või kolm patsienti kaheteistkümnest.

Nakkusarst Owen Tsang Tak-yini sõnul on küll veel vara teha järeldusi, milliseid pikaajalisi mõjutusi koroonaviirus meie organismile toob, kuid uuritavate hulgas olnud ühesal inimesel olid paranedes elundikahjustused.

Globaalselt on kokku nakatunuid üle 128 000, kellest 70 000 on paranenud. Üle 4700 inimese on koroonaviirusesse surnud.