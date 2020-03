KOROONAVIIRUSE LEVIK: 156 riiki, ligi 6500 surnut ja üle 167 000 nakatunu. Itaalias suri ühe päevaga 368 patsienti

Eksperdid tunnistavad, et kuna teste on tehtud vähe, siis tegelikult on nakatunuid palju rohkem. Näiteks oli Suurbritannias reede õhtuks ametlikel andmetel diagnoositud 798 haigusjuhtumit, kuid valitsust nõustavate ekspertide hinnangul on neid tegelikult 5000 kuni 10 000.