KOROONAVIIRUSE LEVIK: 156 riiki, ligi 6000 surnut ja üle 161 000 nakatunu. Maailmas seiskub normaalne elu

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas reede õhtul koroonaviiruse pandeemia epitsentriks kogu Euroopa. vähemalt kümnes Euroopa riigis on nakatunuid üle tuhande.

Suurim viiruskolle asub praegu Itaalias. Pildil desinfitseerimistööd Milanos. Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

Väljaspool Mandri-Hiinat on enim nakatunuid Itaalias – 21 157, järgnevad Iraan 13 938, Lõuna-Korea 8162, Hispaania 6391, Saksamaa 5142, Prantsusmaa 4469, USA 3045, Šveits 2217, Jaapan 1501 (neist 696 olid Yokohama sadamas seisnud ristluslaeva Diamond Princess reisijad), Norra 1198, Suurbritannia 1140, Rootsi 981, Holland 959, Belgia 886, Taani 864, Austria 800, Malaisia 428, Katar 337, Austraalia 299, Kanada 252, Soome 244, Tšehhimaa 231, Kreeka 228, Singapur 212, Bahrein 212 ning Iisrael 200 haigusjuhtumiga. Eestis on registreeritud 135, Venemaal 59, Lätis 30 ja Leedus üheksa haigusjuhtumit.

Eksperdid tunnistavad, et kuna teste on tehtud vähe, siis tegelikult on nakatunuid palju rohkem. Näiteks oli Suurbritannias reede õhtuks ametlikel andmetel diagnoositud 798 haigusjuhtumit, kuid valitsust nõustavate ekspertide hinnangul on neid tegelikult 5000 kuni 10 000.