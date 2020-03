Maailm KOROONAVIIRUSE LEVIK: 149 riiki, üle 5500 surnu ja 150 000 nakatunut. Järjest enam riike suleb piirid Toimetas Aadu Hiietamm, Margus Järv , täna, 12:22 Jaga: M

Suurim viiruskolle asub praegu Itaalias. Pildil desinfitseerimistööd Milanos. Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

Koroonaviirus Sars-CoV-2 levib maailmas üha kiiremini. Laupäeva lõunaks oli viirus jõudnud juba 149 riiki. Ametlikel andmetel on surnud 5547 ja haigestunud ligi 150 000 inimest. Viiruse põhjustatud haigusest Covid-19 on paranenud umbes pooled patsiendid ehk 73 700 inimest. Kuigi need arvud tunduvad väikesed, kasutavad maailma riigid viiruse leviku takistamiseks erakordseid meetmeid ning olukord muutub iga tunniga. Populaarseks on muutunud piiride sulgemine. Soomes kasvas nakatunute arv laupäeva lõunaks 223-le.