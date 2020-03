Maailm KOROONAVIIRUSE LEVIK: 145 riiki, ligi 5500 surnut ja 150 000 nakatunut. Tervenenuid on 72 700 Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 08:40 Jaga: M

Suurim viiruskolle asub praegu Itaalias. Pildil desinfitseerimistööd Milanos. Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

toimKoroonaviirus Sars-CoV-2 levib maailmas üha kiiremini. Laupäeva hommikuks on viirus jõudnud juba 145 riiki. Ametlikel andmetel on surnud 5436 ja haigestunud üle 145 000 inimese. Viiruse põhjustatud haigusest Covid-19 on paranenud umbes pooled patsiendid ehk 72 500 inimest. Kuigi need arvud tunduvad väikesed, kasutavad maailma riigid viiruse leviku takistamiseks erakordseid meetmeid ning olukord muutub iga tunniga.