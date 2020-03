LIGI 70 KOROONAHAIGEGA EESTI: eriolukorras ei soovitata inimestel riigist lahkuda, sissetulijad pannakse karantiini 

Eriolukord paneb keelu suurematele kogunemistele, spordisündmustele ja kultuuriasutusele nagu kinod ja muuseumid. Samuti peatab see koolis käimise, aga mitte õppetöö, mis jätkub kaugõppel. Suurema kontrolli alla läheb ka piir. Seal vaadatakse kõikide sisenejate puhul üle, millisest riigist nad tulevad.

Reedese tööpäeva lõpuks oli Eestis terviseameti andmetel 68 koroonaviirusega nakatunut, kuid sotsiaalminister Tanel Kiik hindas pressikonverentsil, et tegelik arv on suurem ja kasvab veelgi.

„Me kõik peame koos pingutama ja me saame sellest hullust viirusest võitu. Meie töö on see, et meie majanduslangus oleks võimalikult pehme ja et me saaksime võimalikult kiiresti minna tagasi tavaolukorda,“ ütles Ratas eriolukorrast rääkides.

Siseminister Mart Helme ütles, et eriolukorra lõppemise tähtaeg – 1. mai – ei ole lõplik, vaid tinglik kuupäev. „Me loodame, et selle ajaga saame olukorra kontrolli alla, aga kui vaja, siis pikendame tähtaega. Meil oli väga lihtne küsimus. Kas me eelistame raha või inimesi? Me valisime inimesed,“ selgitas Helme. Seejuures tehakse tööd selle nimel, et ennetada võimalikku töötuse kasvu.

Välisminister Urmas Reinsalu soovitas inimestel loobuda välisriikidesse reisimisest. Valitsusel on soov hoida kriisikolletest tulnuid Eestist eemal. Kui nad peaksid riiki sisenema, siis ootab neid karantiin. „See on otsus, mille valitsus langetas,“ ütles Reinsalu.

Sotsiaalminister tuletas meelde, et haiguse suurim riskirühm on eakad ja krooniliselt haiged, mistõttu saavad näiteks riskirühma kuuluvad hooldekodud külastuskeelu. Kiik lisas, et rõhku pannakse isikukaitsevahenditele ja nende hankimisele.

Peaminister on ka uurinud, milline on toiduvarude olukord poodides. Kuigi neljapäeval levis palju pilte tühjadest poeriiulitest, ei jõutud Ratase sõnul neid lihtsalt piisavalt kiiresti täita. „Olukord taastatakse nii ruttu kui võimalik,“ rääkis minister. „Paanikaks põhjust ei ole. Poodides ei pea seisma järjekorras.“

Päeva teisel pressikonverentsil astusid kaamerate ette sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahandusminister Martin Helme. Valitsusliikmete sõnavõtud keskendusid meetmele, mida valitsus kavatseb ette võtta, et hoida riigi majandust ja kodanikke vee peal. Kiik ütles, et nende valdkondade inimestele, kelle töö iseloom ei võimalda teha kaugtööd, leitakse võimalus töötasu hüvitamiseks.