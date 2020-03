FOTOD | Ostupaanika on tabanud ka Soomet 

Eestis kinnitasid kaubanduskettide esindajad, et paanikaks pole põhjust, piisavalt varusid on nii kohapeal kui ka pole probleeme tuua kaupa juurde väljastpoolt Eestit.

„Paanikaks pole põhjust. Kaupa meil jätkub. Tühjad riiulid tulenesid sellest, et inimesed ostsid lihtsalt nii kiiresti kauba eest ära, et me ei jõudnud riiuleid ära täita. Kui täna ringi vaadata, siis tarned toimivad normaalselt ja tootjad tarnivad tavapärastes kogustes. Paljude kaupade puhul on poed ka tellimusi suurendanud ja tootjad suudavad neid täita,“ ütles Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil.