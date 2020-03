Kriisiaja lihtsad ihad: inimesed tarbivad eriolukorras enim tualettpaberit ja pornot 

Nõudlus e-poe teenuse järele on samuti plahvatuslikult kasvanud. Laik selgitab, et kui tavapäraselt saab tellitud kauba koju kas samaks õhtuks või järgmiseks päevaks, siis praeguse seisuga on Barbora tellimused mitmeid päevi ette müüdud. Märkimisväärselt on kasvanud ka tellitavate koguste maht. Ta toob näitena Barbora tellimuse, mille kogukaal oli 150 kilogrammi. „See on ühe pere väga mitme kuu toiduvaru.“

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Selver aga kasutab olukorda ära tööjõu värbamiseks. Ettevõte teatas, et pakub tööd kriisi poolt enim räsitud valdkondade töötajatele, kes on jäänud palgata puhkusele. „Oodatud on teenindusettevõtete töötajad nii restoranidest, hotellidest kui laevafirmadest.“

Selveri juhatuse liige Kristi Lompmärgib, et nii E-Selveri kui füüsiliste kaupluste ostukoormus on kasvanud hüppeliselt. „Teeme hetkel kõik endast oleneva, et suurendada e-poe mitmekordistunud nõudlust. Oleme suurendanud oma sisseostude mahtu, vaadanud üle komplekteerimisahela, piiranud nende kaupade valikut, mille järele hetkel suurt vajadust pole, et rahuldada kõige enamnõutumate kaupade saadavus.“