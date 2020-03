BLOGI | Üks surnu, 404 nakatunut, Saaremaal leiti koroonaviirus kahel hooldekodu elanikul

Kõik Võrumaal sünnipäeval käinud inimesed peavad jääma karantiini



"On kinnitust leidnud, et 12. märtsil Võrumaal võetud proovide hulgas on positiivseid tulemusi (koroonaviirus on tuvastatud). Meile täpsemaid andmeid pole antud, aga sellest lähtuvalt on linnavalitsus seisukohal, et kõik sünnipäeval viibinud inimesed peavad jääma karantiini, samuti samas eluruumis elavad lähikondsed. Kõik need, kes on teada saanud oma positiivse proovitulemuse, võiksid mõelda läbi, kellega on oldud viimasel ajal (päev enne haigestumist kuni tänaseni) lähikontaktis," teatas Võru meer Anti Allas.



Jutt käib möödunud nädalavahetusel Navi külas toimunud võrkpallitreener Urmas Tali sünnipäevast, kus osales ligi sada inimest. Kolmapäeval selgus, et üks piduline on andnud positiivse koroonaproovi.



"Lähtuvalt värskelt saadud ja edaspidi laekuvast informatsioonist teeme hiljemalt teisipäevaks, 17. märtsi kella 15ks otsuse kas ja kuidas jätkame Võru linnas lasteaia teenuse pakkumist piiratud mahus.



Seoses kriisiolukorraga on Vabariigi Valitsus küll soovitanud kui vähegi võimalik, siis lapsi lasteaeda mitte viia, kuid mõistame, et see ei pruugi perel olla tavalise tööelu jätkamiseks võimalik ja selles osas tahame linnana maksimaalselt peresid toetada. Riigi poolt vastuvõetud otsusega kehtib eriolukord 1. maini 2020 juhul, kui valitsus ei otsusta teisiti.



Selles olukorras tuleb meil kõigil lähtuda tervest mõistusest, mitte minna paanikasse ja korraldada oma elu nii, et minimeerida lähikontaktide olemasolu. Tugevat tervist! Hoidke end ja oma lähedasi!



Jätkuvalt ei näe ma põhjust paaniliseks toiduvarumiseks! Sellega teeme üheskoos pigem halba kui head," seisis linnapea pöördumises.