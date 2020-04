BLOGI | Kuressaare haiglas tuvastati veel 21 patsiendil koroonaviirus

Eesti vanglad lähevad eriolukorras üle viiepäevasele graafikule



Alates laupäevast töötavad vanglad uue graafiku järgi nii, et valvurid on töö juures viis päeva järjest ning veedavad ka tööpäevale järgneva puhkeaja vanglas. Uue töökorralduse eesmärk on ennetada viiruse levikut vanglatesse, et kaitsta vangide elu ja tervist.



Asjatundjad on sellist töökorraldust soovitanud nii vanglatele kui ka hooldekodudele, et vältida riskirühma kuuluvate inimeste nakatumist viirusesse.



„Mida rohkem inimesi vanglas ringi liigub, seda enam peame kartma, et viirus siin levima hakkab. Oleme väga tänulikud neile töötegijatele, kes olid valmis oma plaanid ringi tegema. Meie inimesed saavad aru, mis olukord riigis praegu on ja et see võib ka palju hullemaks minna, kui me kõik ei pinguta,“ ütles justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Priit Kama.



Muudatuse järgi jagatakse vangla töökorralduslikult kaheks. Viis päeva järjest hakkavad tööl käima need ametnikud, kes töötavad vangide eluosakondades. Administratiivhoones, välisvalves ja avavanglas jätkatakse tööd tavapärastel aegadel. Kogu vangla territooriumil võivad oma tööülesannete tõttu liikuda vaid meditsiinitöötajad.



Vanglaametnikud on viiepäevastesse vahetustesse valitud vabatahtlikkuse alusel. Vanglad on juba sõlminud kokkulepped esimese kahe viiepäevase vahetuse liikmetega.



Vanglates on umbes 300 HI-viiruse ja ligikaudu 700 C-hepatiidi kandjat ning mitmeid teisi, kelle viirusesse nakatumine võiks osutuda eluohtlikuks. Kuna kriitilises seisus vangid tuleks viia tsiviilhaiglate intensiivraviosakondadesse, kuhu võib lähiajal jõuda niigi palju abivajajaid, siis on oluline, et vangide haigestumine seal olukorda veelgi pingelisemaks ei muudaks.



Selleks et viirus ei jõuaks vanglatesse, ei võeta eriolukorra ajal vastu vangide külalisi. Inimesi hoitakse kambrites ning ära on jäetud rühmatööd ja jalutuskäigud.



Et aega sisukamalt kasutada, on vangidele toodud rohkem lugemisvara, ristsõnu ning hangitud juurde uusi telekanaleid. Samuti saavad nad mitmekesisemat toitu ja kõigil on võimalik pidada lähedastega telefonikõnesid.