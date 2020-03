BLOGI | Eestis on koroonaviirus tuvastatud 258 inimesel, sealjuures kolmel väikelapsel, Harjumaa haigusjuhud ületasid 100 piiri!

Eriolukorras peatatakse maksuvõlgade intressi arvestamine



Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatab maksu- ja tolliamet eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini. Kõik deklaratsioonid tuleb siiski õigeaegselt esitada ja kui vähegi võimalik, ka maksud ära maksta, teatas rahandusministeerium pressiteates.



Rahandusminister Martin Helme rõhutas, et intressivabastus ei tähenda maksuvabastust. „Mõistame, et see on raske aeg kõigile, kuid riigi toimimise tagamiseks on oluline, et kõik, kellel vähegi võimalik, makse siiski tasuksid. Praeguses olukorras on see olulisem kui kunagi varem,“ lisas ta.



Intressivabastus on kõige kiirem ja lihtsamalt rakendatav lühiajaline meede raskustesse sattunud ettevõtete toetamiseks ja kindlustunde andmiseks – kui jään maksudega praegu hätta, siis riik suhtub sellesse mõistmisega. Ära ei maksa seejuures unustada, et maksukohustus siiski tekib,“ ütles Helme. „Selleks et ettevõtjatele veelgi täiendavat tuge pakkuda, on töös on ka laiem toetuspakett, millega valitsus lähipäevil välja tuleb.“



Ettevõtetel tuleb jätkuvalt õigeaegselt esitada korrektsed deklaratsioonid, näiteks käibemaksu deklaratsiooni tähtaeg on reedel, 20. märtsil. Vastasel juhul ei ole riigil võimalik saada ülevaadet, milline on meie ettevõtete olukord, ja õigeid otsuseid teha. Raskustesse sattunud ettevõtetel tuleb MTA e-keskkonnas maksuvõlg ajatada. MTA on võlamenetluses võimalikult paindlik, samuti ei rakendata eriolukorra ajal võla osas sundtäitmist.



Lisaks sulges MTA avaliku võlapäringu ja x-tee teenuste kaudu võlglaste massinfo väljastamise, kuna olemasolev info ei näita ettevõttest tavapärast ja adekvaatset majanduspilti. Riigihanke registri päringud jäävad töösse. Samal põhjusel ei avalda MTA oma koduleheküljel tasutud maksude, käibe ja töötajate arvu analüütikat.