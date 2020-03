Juhtkiri | Vältimatu eriolukord 

Olukord pole uus mitte üksnes riigile, vaid igale eestimaalasele, kelle igapäevaelu on muutunud ja muutumas olulisel määral. Reisilt saabunuid ootab piirikontroll ja tuleb täita ankeete (e-riigile tavatult paberil!) ning ilmselt ka kohustuslik karantiin; siinviibijail soovitatakse aga reisiplaane esialgu üldse mitte teha. Lapsevanemad ei saada alates esmaspäevast lapsi mitte kooli, vaid abistavad neid vajadusel koduse e-õppega. Lasteaiad töötavad aga edaspidigi nende tarvis, kel pole nooremate lastega kodukontorisse jääda võimalik, et mitte panna asjatult ohtu nõrgema tervisega vanavanemaid. Muutumas on ka meie meelelahutamise viisid, kui kinod ja muuseumid jäävad suletuks ning teatrietendusi, kontserte ning teisi suuremaid kogunemisi ei toimu esialgsetel andmetel kuni 1. maini. Kõrgest valmisolekust sulguda end vajadusel koduseinte vahele annab aimu aga kriisivarude usin soetamine, mis jääb kohati alla poodide riiulite täitmise võimekusele.