Spordiklubide keti juht uksi ei sulge, ent võtab kasutusele need abinõud 

MyFitnessi Eesti ja Läti spordiklubid on aga endiselt avatud. „Lähtume valitsuse otsusest ja terviseameti kompetentsist ning usaldame terviseameti instruktsioone, millised iganes need on,“ selgitab Torn otsust klubid lahti jätta. „Kui valitsuse järgmine otsus peaks olema klubid sulgeda, siis me loomulikult seda respekteerime ja teeme koostööd,“ lubab ta.

Torni sõnul on desinfitseerimine ja puhtuse kord nende spordiklubides olnud alati oluline. Siiski võetakse eriolukorras kasutusele meetmed, millega viiruse levikut enamgi veel välistada. „Plaanime vähendada rühmatreeningute ja nendes osalevate inimeste hulka, panna kinni saunad ja tõenäoliselt ei võta me enam vastu sularaha,“ ütleb Torn. Nii annab spordiklubi omalt poolt panuse liikmete vahelist kontakti vähendada.

„Eeldame, et inimesed, kes tulevad sporti tegema on terved,“ ütleb Torn ja paneb inimestele südamele haigena spordiklubisse mitte tulla.

Kuigi spordiklubide kett veel ühtegi töötajat koondanud ei ole, on Torni sõnul selge, et mingeid kärpeid peab tegema. „Leedu operatsioonid on selgelt halvatud. Ootame, kas seal on loota valitsuse poolset abipaketti,“ ütleb Torn. Ta lisab, et klubiliikmetele pakutakse liikmeslepingu pausile panemise võimalust. „Keskendume rohkem liikmete heaolule kui kulude optimeerimisele.“