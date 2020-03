Jaanus Järs | Aprill Paunveres – arstirohu saamiseks ainult apteegist ei piisa 

Eelnimetatud reform on ootel olnud viis aastat ja selle kallal on kätt proovinud suurema või väiksema eduga viis parlamendierakonda. Vähe on asju, milles rahvasaadikud on ühel nõul. Arutatud on võimalusi, et reform tuleb, ei tule, tuleb natuke või tuleb tingimisi. Viimati lükati riigikogus napilt, aga kindlalt tagasi apteegikettide pakutud reformivastane eelnõu ja otsustati, et ta tuleb siiski.

Vabariigile musterkunde

Seda segadust, kuidas apteegireform Paunverre saabub, on kirjeldanud 14. veebruari Päevalehes Andrus Kivirähk. Seal avaldab ta Paunvere proviisori suu läbi arvamust, et kõiki aleviku muresid leevendav imeravim apteegiletil on Punsli eli (Punsli õli). Miks ka mitte, kirjanikuhärra käis meil siin külas ja tal on selle mikstuuriga rõõmsameelne elukogemus.

Mina olen Paunvere apteeki külastanud 28 aastat järjepanu. Ostnud rohtu endale, lastele, armsale abikaasale. Isegi kass Pänts koos kõigi oma hallitriibuliste esivanematega on ikka vajaliku ravimi kätte saanud ning võib-olla isegi lihtsama vaevaga, kui suures linnas. Ka Punsli eli olen oma linnas elavatele sõpradele viinud liitrite viisi. Seega mina 1. aprillil maailmalõpu saabumist ei karda.

Mul on aga üks teine mure. Nimelt on arstirohu saamiseks peale ravimitootja, hulgimüüja, apteegi ja proviisori vaja veel arsti. Ja need asjalood on maakohas pisut teisiti. 30 aastat puutusin arstidega vähe kokku. Pidasin riigiametit, maksin haigekassat, tegin metsajooksu, harrastasin tervislikke eluviise. Püstitasin omamoodi rekordi: selle aja jooksul ei võtnud ma mitte kordagi haiguslehte. Vabariigile peaaegu et musterkunde.

Aga siis sain ma veel sõltumatumaks kui Mongoolia ja aasta möödudes selgus, et haigekassat mul enam ei ole. Armsa abikaasa õhutusel hakkasin tervisekindlustust säästude eest ostma ning olen kulutanud mõne alampalga aastas selle toimingu peale. Arve kasvab koos keskmiste palkadega ning kuna olen päritolult poolenisti mulk, tekkis mõte, et võiks selle eest ka midagi vastu saada.

Parim ravim on meelerahu