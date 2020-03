Tiina Tuum | WC-paber ja kiirnuudlid – šoppame terviseks? 

Ja hirm kurjade pedagoogide ees kupatas otse lennujaamast kooli ka Põhja-Itaaliast koolivaheajalt tulnud lapsed. Ilma mingi vastutustundeta.

„Ah, ema arvas, et me ei puutunud kellegagi kokku,“ sõnab hästi päevitunud nooruk, kellega lapse huviringi ees kohtume. „Nüüd juba tahakski viirust saada, kõik norivad. Saaks kaks nädalat rahu.“

„Halloo, kas sa vastutustundest oled kuulnud?!“ tahaks küsida.

Ja see uskumatu lolluse ja vandenõuteooriate plahvatus, mille koroonaviirus internetis vallandas, on võrreldav Hiroshimale heidetud tuumapommi mõjuga. Ainult et selle läbi kannatanuid on raske statistiliselt välja tuua. Sest see, mida mõjutatakse, on ajud.

Alates utopistlikest paranoiateooriatest, kuidas viirus levib/ei levi, mis paneks ka ulmekirjanik Isaac Asimovi kadedusest kahvatuma, kuni selleni, et see on kättemaksuks maailmale selle pattude eest. Või et tegu on bioloogilise pommiga, mis hävitab kogu vana Euroopa.

Samas, kuidas sai viirus Wuhanist Itaalia mägiküladesse, kui seal poleks olnud moetööstuse odavtööjõul töötavaid farme, mida kapitalistlik ostan-odavalt-müün-kallilt-tööstus pööritab? Mõneti ju paras. Meile. Ahnetele ja ablastele. Hüüdku meile viimsepäevapasunad.

Ostad ja tunned leevendust