SEB analüütik: 2008. aasta kriis ei kordu 

Majanduse tuleproov

Võitlus koroonaviirusega saab majanduse jaoks olema valus. Õnneks oleme ühiskonnana selleks täna paremini valmis kui iial varem. Sünge hetkeolukorra kõrval ei tohi unustada ka homset päeva, mis võib olla palju helgem, kui suudame praegu ette kujutada.

Mustad luiged

Täna tundub märgiline, et umbes aasta aega tagasi käis Eestis esinemas maailmakuulus riskianalüütik ja mõtleja Nassib Taleb – mees, keda peetakse ühest vähestest, kes suutis juba aasta varem ette ennustada 2008. aasta finantskriisi. Taleb end ise muidugi selgeltnägijaks ei pea. Vastupidiselt on ta pehmelt öeldes skeptiline inimkonna võimes tulevikku ette näha. Kuidas tunduvad senised majandusprognoosid koroonaviiruse taustal? Taleb on taolistele ootamatutele ja väga tõsiste, sh majanduslike, tagajärgedega sündmustele andnud ka nime – „mustad luiged“. Üks „must luik“ on meie ees lahti rullumas just praegu. Koroonaviirusesse nakatunute arv kasvab iga päevaga, riigid võtavad haiguse tõkestamiseks ette aina radikaalsemaid meetmeid ja inimesed muutuvad aina murelikumaks. Talebi sõnul ei ole mõtet selliseid sündmuseid ennustada, kuid küll tuleb oma süsteemid teha piisavalt tugevaks, et neid üle elada – tuleproov Eesti riigile ja majandusele on käimas.

Ajalugu ei kordu

Paratamatult kiputakse tänast olukorda võrdlema 2008. aasta finantskriisiga. Päris nõus sellega olla ei saa. Tollal halvas hirm kogu globaalse finantssüsteemi, raha lihtsalt lõpetas ringlemise. Vähemalt hetkel veel midagi sellist ei paista. Nende enam kui 10 aastaga on palju muutunud. Karmistunud on pankade kapitalinõudeid, mis tähendab, et kommertspankadel, eriti siinses regioonis, on väga suur puhver selliste olukordadega toimetulekuks. Hoopis teistsugust poliitikat on ajamas keskpangad. Intressimäärad on püsinud ülimadalal juba aastaid ehk laenamine on muudetud väga odavaks. Nii USA föderaalreserv kui Euroopa keskpank on juba teada andnud täiendavates meetmetest majandusosaliste rahustamiseks. Kuigi aktsiaturgude langust ei ole suutnud need peatada, siis võime olla kindlad, et raha jääb väga-väga odavaks nii kaua kui see on vajalik.

Ehk suurimat muutust on oodata riikide eelarvepoliitikas. Kui finantskriisi-järgses Euroopas süüdistati tekkinud probleemides senist vastutustundetut kulutamist ja nähti lahendusena jõulist kokkuhoidu, siis nüüd on olukord vastupidine. Kartus, et koroonaviiruse piiramisest tekkivad seisakud majanduses tekitavad suurema allakäiguspiraali, on pannud suuri rahalisi stiimuleid lubama isegi Saksamaa. Kõiksugu piirangud riikide eelarvedefitsiidi ja riigivõla lubatud suurusele ununevad pikaks ajaks. Iseaasi, kui kiiresti suudetakse see rahasadu hädalisteni suunata ja kas ettevõtted selle aja üle elavad.