Jaapani vargad ei julge enam kavala needuse tõttu tualettpaberit näpata 

Need, kes ei jõudnud Jaapanis õigel ajal WC-paberit osta, on asunud seda avalikest tualettruumidest varastama. Vähemalt nii juhtus ühes kaupluses, kuni müüja võttis kasutusele äärmuslikud meetmed ehk needused, kirjutab CNN.

Niigata prefektuuri toidupoes töötav Mink Itachibe märkas, et inimesed varastavad iga päev avalikust tualettruumist kolm kuni viis paberirulli. Et olukorda parandada, joonistas müüja paberile kolme silmaga kujutise, lisades sinna ka Hiina kirjamärke. Mink kopeeris oma joonistuse ning kleepis need tualettruumidesse.