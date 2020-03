OSTUHULLUSEKS POLE PÕHJUST! Kõlvart: kaupa jätkub kõigile, poed taastavad vajalikud reservid 

Ilmselt kõige kõmulisem kaubandusteema on hetkel e-toidupoodidest kauba koju tellimine, kus järjekorrad on muutnud mitmepäevaseks. „E-poodide järjekorrad on tõesti pikad ja see tuleneb sellest, et kullereid ja kaubaautosid pole nii palju, sest mahud on kasvanud kolm-neli korda võrreldes tavalisega,“ nendib Peil.

„E-kaubandus on meil täna lapsekingades ja me alles õpime seda,“ rääkis eesootavast muudatusest Lomp. „Me alles töötame seda protsessi välja ja see tähendab, et see on meile sügavalt ebaefektiivne teenus. Kuna ta on olnud nii pisikene, siis sellest ärimudelist tulev kahju on olnud allaneelatav. Praegu on tegemist väga suure kasvuga, mis tähendab, et ka meie kantav kahju on kordades suurem – ja see tähendab, et kojuveotasu kehtestamine esimesest eurost on Selverile reaalne tulevik. See on paratamatu ja ma arvan, et ma ei räägi ainult enda eest.“