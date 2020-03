ÕL VIDEO | Jüri Ratas eriolukorrast: valitsuse järgmine prioriteet on tegevus piiridel 

See pole valitsuse ainus mure. „See, mis välis- ja sotsiaalministeeriumi hinnangul toimub välisriikides ehk mis on need kriisiriigid, kust tulles peavad inimesed kaks nädalat isolatsioonis olema. Lähitundide jooksul selgub, mis saab päevakeskustest. Tean, et kohalikud omavalitsused siin ka toimetavad. Peame kogu koroonaviiruse juures vaatama ka majanduslikku poolt,“ loetles Ratas.

Majandus on murekoht, milles Eesti on üks tükikene suuremast globaalsest pildist. „Löögi on saanud transport, turism, ürituste korraldamine. Nii Eesti valitsus kui Euroopa Liit on otsustanud kasutada nii palju võimalikke tööriistu, et see majanduslangus oleks võimalikult pehme,“ kinnitas peaminister. Tema sõnul ei ole valitsusel plaani minna kärpimise peale, vaid ollakse valmis suunama vahendeid investeerimiseks.