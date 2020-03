Raimond Kaljulaid | Eesti rahvas tuleb kriisiga toime nõrga valitsuse kiuste 

Kas valitsuse ja peaministri reageerimises kriisiolukorrale on tehtud vigu? Jah, vigu on tehtud. Koolide sulgemine, ürituste ära jätmine, oleks tulnud otsustada vähemalt nädal aega tagasi, mis oleks andnud ühiskonnale kohanemiseks palju rohkem aega ja vähendanud ühiskonnas puhkenud paanikat.

Probleem on minu arvates suuresti selles, et korraga on kaks või isegi kolm kriisi. Esiteks, konkreetselt uue viirushaiguse levikuga seotud kriis, mis on seotud rahva tervisega. Teiseks, sellest tulenev majanduslik kahju ning võimalik majanduskriis. Kolmandaks, ühiskonnas valitsev segadus ja paanikameeleolud, mille ilmekaks näiteks on tühjaks ostetud poeletid.