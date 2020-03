Seisukoht | Hirm ja segadus 

Mulle tundus ostlemispaanikaga kaasa minemine arusaamatu, seega otsustasin lähtuda sellest, et ostan seda, mida vaja. Eks ole näha, kas ma olen siis lõpuks see ainus loll, kes kodus näljas istub. Seal lõpmatus kassajärjekorras seistes oli aga huvitav jälgida, kuidas erinevad inimesed ärevas olukorras käituvad: osad olid järjekorras tuima näoga, nagu oleks tavaline tööpäeva õhtu, üks naine mu kõrval üritas närviliselt kogu aeg kellegagi järjekorras rääkida ning hõikus lauseid nagu “issand, kas inimesed on hulluks läinud” või naeris närviliselt öeldes, et “keegi vähemalt ju ei köhi, seegi hea!”.