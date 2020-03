Kaitseväe roll eriolukorras: valitsuselt pole tulnud käske 

„Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi korraldusel jäävad ajateenijad väeosadesse kuni 26. märtsini, et vähendada koroonaviiruse jõudmise riski kaitseväe linnakutesse. Samuti jäävad ära külastuspäevad väeosadesse. Väljaloale lubatakse vaid erandjuhul, kui see on põhjendatud. Järgmise otsuse ajateenijate väljalubade kohta tehakse 26. märtsiks,“ täpsustas kaitseväe korraldusi Ljapin, kelle sõnul jäävad märtsikuu õppekogunemised ära. Aprillikuu õppekogunemise toimumist pole hetkel otsustatud.

„Kaitsevägi on piiranud tegevväelaste liikumisi välismaale ja on vaadanud väga kriitiliselt üle välislähetuste vajadused ja eesmärgid ning kaitseväelastel on keelatud minna lähetustesse riskipiirkondadesse- ja riikidesse,“ lisas Ljapin. „Kõik riskipiirkondadest saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodusele tööle. Samuti suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on viibinud riikides, millised ei ole nimetatud riskipiirkonnaks, kuid on seal puutunud kokku riskipiirkonnast saabunud inimestega.“