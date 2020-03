Rahvusraamatukogu sulges külastajatele uksed 

„Tõepoolest – eile õhtul otsustas valitsus, et raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses. Seetõttu otsustasime täna hommikul ennast külastajatele sulgeda, et valitsuse otsuse raames töötada järgmise nädala alguseks välja uus töökorraldus. Me vaatame nädalavahetusel üle kõik oma teenused ning hindame, kuidas ja milliseid neist on võimalik edaspidi pakkuda nii, et takistada viiruse levikut,“ kommenteeris raamatukogu kommunikatsioonijuht Argo Kerb.