BINYAMIN NETANYAHU: jäämine Iisraeli peaministriks või otsesõit vangikongi 

Sel ajal, kui Iisraeli peaministriks on olnud Binyamin Netanyahu (tema teine ametiaeg) ehk viimase 11 aasta jooksul, on riigis korraldatud parlamendivalimisi kuuel korral (2009, 2013, 2015, 2019, 2019 ja 2020). Seaduse järgi toimuvad valimised 120-liikmelisse parlamenti ehk Knessetisse iga nelja aasta tagant, mis tähendab, et nende aastate jooksul oleks pidanud toimuma vaid kolmed valimised (2009, 2013, 2017) ja järgmiste kord oleks olnud 2021. aastal.