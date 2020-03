VIDEO | Eestis 41 haigestunut, terviseametil on koroonaviirusega tegelemiseks uus strateegia 

Nakatunuid on piirkonniti Harjumaal 21, Saaremaal 16 ja Tartumaal 4. Terviseamet tegeleb kontaktsete väljaselgitamisega.

Terviseameti erakorralise meditsiiniosakonna juht Martin Kadai kinnitas reedesel pressibriifingul neid numbreid ja lisas, et terviseametil on koroonaviirusega tegelemiseks nüüd uus strateegia. „Peame tõdema, et haigus on kohapeal levinud, mistõttu terviseamet muudab oma strateegiat. Kui seni oleme keskendunud igale haigele eraldi, siis nüüd keskendume edaspidi rasketele haigusjuhtumitele,“ teatas Kadai.

Kadai kinnitas, et kõik seni Eestis teadaolevad juhtumid on kulgenud kergelt ja seni ei ole keegi haiglaravi vajanud. „Oluline on selle haiguse puhul see, et 80-85 protsenti haigusjuhte on kerged. Haiguse olemus, kui selline, ei ole muutunud ja seda tõendab olukord Eestis, kus kõik juhtumid on kergelt kulgenud,“ seletas ta.

Kadai tuletas meelde, et riskirühma kuuluvad vanemad inimesed ja krooniliste haigustega inimesed. Oluline on, et hooldekodud ja haiglad jälgiks hoolduskeeldu, et see haigus ei pääseks sisse läbi külastuste või töötajate.

„Asjakohane ja sage käte pesemine on oluline. Haige inimene ei tohi minna teiste sekka ja nakatada inimesi. Kordan üle, et lapsevanemad ei viiks oma haigusnähtudega lapsi oma vanaemade ja vanaisade juurde, kuna nende puhul võib haigusesse nakkumine olla raskete tagajärgedega,“ rääkis Kadai.