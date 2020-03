Eakate päevakeskused sulgevad viiruse tõkestamiseks järjest uksi  

"Päevakeskus ja sotsiaalmaja on suletud. Päevahoidu vajavate eakate lähedastega räägime läbi, kes saab jätta vanuri koju, see jätab. Kes ei saa, siis me peame hoolitsema selle eest, et teenus oleks tagatud," ütleb Haapsalu sotsiaalmaja direktor Serli Küünarpuu.

Samuti jätkub koduteenuste pakkumine ning kel on tarvis pääseda kodust arsti juurde, neile on tagatud sotsiaaltransport.

"Hädavajalikud teenused jäävad. Neist ei jäta me kedagi ilma ja püüame olemas olla. Kellel on mure, võib julgelt meie poole pöörduda, anname endast parima, et aidata neid, kel meie abi vaja on," sõnab Küünarpuu.

Lisaks päevakeskusele, kus toimusid huviringid, on suletud ka turvakodu, kuhu ei toimu külastusi ning mille klientidel on palutud väljas liikuda nii vähe kui võimalik.

"Uksed jäävad suletuks kuni see on viiruse leviku takistamiseks ja inimeste turvalisuse tagamiseks vajalik. Jälgime valitsuse ja omavalitsuse korraldusi. Elame päeva ja nädala haaval. Kui võimalik, siis taastame olukorra," märgib Küünarpuu.

Küünarpuu sõnul on mõned koduteenuse kliendid pisut murelikud, kuid sotsiaalmajal on varasemast olemas maske ning desinfitseerimisvahendeid ning töötajad annavad endast parima, et mitte kellelegi ohtlik olla.

"Rääkides üldisest meeleolust, siis see on muutunud tundidega. Eile oli veel rahulik, aga täna on ärevust palju. Inimesed käivad poodides ja on näha, et ollakse mures," lisab Küünarpuu.