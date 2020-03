Kaja Kallas: tunnustan valitsuse otsust kuulutada välja eriolukord 

“Tunnustan valitsuse otsust kuulutada välja eriolukord ja ühinen peaministri seisukohaga, et riik üksi ei suuda koroonaviiruse levikut peatada. On väga oluline, et iga inimene hoolitseks iseenda ja oma lähedaste eest. Tähtis on vähendada sotsiaalseid kontakte ja täita hügieeninõudeid. Võimalusel aidake palun neid, kes vajavad praegu abi muidu lihtsate igapäevaste toimetuste korraldamisel. Eriolukord kestab 1.maini aga loodan, et viiruse levik pidurdub võimalikult ruttu, et saaksime oma tavapärase elu juurde tagasi minna.