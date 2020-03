Satelliidifotod Iraani linna rajatud massihaudadest tekitavad kahtlusi, et sealsed võimud varjavad infot 

Fotodel, mida esmalt avaldas New York Times, on näha viirusekoldeks oleva Qomi linna põhjapoolses piirkonnas asuva kalmistu uue lõigu väljakaevamist. Samuti võib märgata mitut ligi sajameetrist kaevikut, mis on ekspertide hinnangul loodud massihaua eesmärgil ning kinnitavad kartusi epideemia ulatuse kohta.

Satelliidipildid pärinevad juba 21. veebruarist – Iraan teatas esimesest nakatusjuhtumist 19. veebruaril. Viimase informatsiooni kohaselt on üle 10 000 iraanlase koroonaviirusesse nakatunud. Hukkunuid on hetkel ametliku seisukoha järgi vähemalt 429.

Iraani ajaloolane Amir Afkhami ütles, et massihauad lisavad kaalu kahtlustele, et reaalsed suremusnäitajad on palju suuremad ning riigi juhtkond varjab tõelist statistikat. Afkhami arvates on tihe Iraani ja Hiina vaheline kaubanduspartnerlus ning hirm selle katkemise ees aidanud kaasa haiguse varasele ja kiirele levikule.