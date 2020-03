Maailm KOROONAVIIRUSE LEVIK: 127 riiki, 4984 surnut, 135 000 nakatunut ja 70 000 tervenenut Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 08:03 Jaga: M

Itaalias on alates eilsest avatud vaid toidupoed ja apteegid. Pildil on toidusabas Milano elanikud. Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku kolmapäeva õhtul pandeemiaks. Reede hommikuks on surnud ligi 5000 ja haigestunud 135 000 inimese maailma 127 riigis. Selle viiruse põhjustatud haigusest Covid-19 on seni tervenenud 70 000 inimest.