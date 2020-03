KOROONAVIIRUSE KIIRE LEVIK: 136 riiki, 5394 surnut, 144 000 nakatunut ja 70 700 tervenenut. Itaalias ühes päevas 250 surnut

Hiina on asunud oma kogemusi uutele kriisiriikidele jagama. Nii tõi Hiina transpordilennuk ööl vastu reedet Rooma rühma meditsiinieksperte ja -varustust.

Väljaspool Mandri-Hiinat on reede lõunaks uut tüüpi koroonaviiruse tagajärjel surnud 2224 inimest. Neist 1266 Itaalias, 514 Iraanis, 122 Hispaanias, 71 Lõuna-Koreas, 61 Prantsusmaal, 41 USAs, 19 Jaapanis, 10 Suurbritannias ja Hollandis, kaheksa Iraagis ja Saksamaal, seitse Šveitsis, viis San Marinos, neli Hongkongis ja Indoneesias ning kolm Austraalias, Hongkongis ja Belgias.

Väljaspool Mandri-Hiinat on enim on nakatunuid Itaalias – 17 660, järgnevad Iraan 11 364, Lõuna-Korea 7979, Hispaania 4334,Saksamaa 3117, Prantsusmaa 2876, USA 1832, Jaapan 1397 (neist 696 olid Yokohama sadamas seisnud ristluslaeva Diamond Princess reisijad), Šveits 1135, Norra 911, Holland 804, Suurbritannia 798, Taani 785, Rootsi 733, Belgia 556, Austria 428, Katar 262, Bahrein 210, Singapur 200, Austraalia 199, Malaisia 158 ja Kanada 158, Soome 155 ning Hongkong 132 haigusjuhtumiga. Venemaal on registreeritud 45, Eestis 79, Lätis 17 ja Leedus kuus haigusjuhtumit.

Tegelikult on need numbrid väga ligikaudsed, sest teste on tehtud vähe. Näiteks oli Suurbritannias neljapäeva õhtuks ametlikel andmetel diagnoositud 590 haigusjuhtumit, kuid valitsust nõustavate ekspertide hinnangul on neid 5000 - 10 000.

Uute riikidena lisandusid reedel Kasahstan, Kenya, Sudaan ja Etioopia.

Kõige hullem on olukord Itaalias ja Iraanis, kuid ka Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, USAs, Šveitsis, Norras ja Taanis. Rootsis ja Norras kasvab nakatunute arv kiiresti. Seetõttu rakendavad paljud riigid väga karme piiranguid. Itaalias suleti neljapäevast vähemalt 14 päevaks kõik ärid, avatuks jäävad vaid supermarketid ja apteegid.