OTSE | Peaminister Jüri Ratas jagab infot koroonaviiruse levikust ning majandusprobleemide lahendamisest

Suurema kontrolli alla läheb ka piir. Seal vaadatakse kõikide sisenejate puhul üle see, millisest riigist nad tulevad.

Samal teemal Poliitika Juhtkiri | Viiruse vastu terve mõistusega „Head Eesti inimesed, me kõik peame koos pingutama ja me saame sellest hullust viirusest võitu. Meie töö on see, et meie majanduslangus oleks võimalikult pehme ja et me saaksime võimalikult kiiresti minna tagasi tavaolukorda,“ ütles Ratas lõpetuseks.

Siseminister Mart Helme kinnitas, et eriolukorra välja kuulutamine ei olnud valitsusele hooletu ja mõtlematu otsus. Helme sõnul on minstrid juba pikemat aega tööd teinud selle nimel, et kriisi ära hoida.

„Võin kinnitada teile, et valitsus ei tegutse uisapäisa mingite jooksvate küsimuste lahendamisega, vaid tegeleb kogu probleemiga väga süsteemselt. Kuigi me panime eriolukorra tähtajaks esimese mai, siis see on ikkagi tinglik kuupäev. Me loodame, et selle ajaga saame selle kontrolli alla, aga kui vaja, siis pikendame seda. Meil oli väga lihtne küsimus. Kas me eelistame raha või inimesi? Me valisime inimesed,“ rääkis Helme.

Välisminster Reinsalu rõhutas seda, et inimesed kaaluksid välisriikidesse reisimisest loobumist. Samuti on valitsuse soov, et kriisikolletest tulnud inimesed Eestisse ei siseneks ja kui sisenevad, siis ootab neid karantiin.

Sotsiaalminister Kiik tuletas meelde, et haiguse suurim riskirühm on eakad ja krooniliselt haiged. Kuigi varem on antud soovitusi nende kaitsmiseks, siis nüüd on Kiige sõnul kohustuslik riskirühmadele näiteks külastuskeelu panemine (näiteks hooldekodudes). „Kui me räägime laiemalt riigi asutavatest ametkondadest, siis paneme väga palju tähelepanu isikukaitsevahenditele,“ kinnitas minster.

Kiige sõnul on tal plaanis töötukassaga arutada seda, kuidas töötukassa saab toetada ja ennetada võimalikku töötuse kasvu. „Mart Helme ütles õigesti, et kõige olulisemad on inimesed. Kui panna kõrvuti inimesed ja raha, siis tegelikult ongi meie inimesed need, kes meie riiki üleval hoiavad,“ sõnas ta.