Eestis on üle 70 koroonaviirusesse nakatunu. Riik võtab miljard eurot laenu ja teeb maksusoodustusi

Helme sõnul on valminud majandusele kaks kiirprognoosi: leebema prognoosi kohaselt asendub kaheprotsendiline kasv 0protsendilise kasvuga, halvimal juhul 5protsendiline kogulangus, et SKP langeb -3% peale. "See juhtub siis, kui me ei tee midagi. Meie eesmärk on, et majandus kasvaks see ja järgmine aasta. Teame, et maksulaekumised vähenevad, suurusjärgus 400 miljonit. Teame, et on oodata paratamatuid lisakulutusi seoses haigustõrjega, mis lisanduvad meie eelarvele. Soovime majandust stimuleerida

Selleks on erinevaid võtteid, mõned kiired ja vahetud. Üritame käivitada läbi Kredexi, et tagada ettevõtetele likviidsust ja võimaldada neile edasisid laenusid, kas olemasolevaid laene refinantseerida või saada uusi. Mõnes sektoris kompenseerime ettevõtetele saamata jäänud tulu, et nad ei läheks pankrotti. Soovime teha maksuleevendusi, monatooriumit või leevendust. See on omakorda lisamiinus riigile. Kui vaatame kulusid kokku, räägime suurusjärgus 1,5 kuni 2 miljardisest summast. Need on esialgsed numbrid. Kui välikeskkond läheb veel hullemaks, siis prognoosid võivad olla veel hullemad. Optimistlik stsenaarium kohaselt haigus taandub mõne kuu jooksul Euroopas ja mujal maailmas. See on see pilt, kus oleme."

Eriolukord Eestis

Peaminister Ratas teatas, et eriolukorda hakkab juhtima tema ise.

„Mõistan ebamugavust mida see eriolukord meile tekitab, aga kaalul ei ole ainult inimeste tervis vaid ka Eesti inimeste elude kaitse,“ sõnas ta.

Eriolukord paneb keelu suurematele kogunemistele, spordisündmustele. Samuti peatab see haridusasutustesse kogunemise, mis aga Ratase sõnul ei peata õppetööd. „Muuseumid ja kinod on külastajatele suletud esimese maini,“ lisas Ratas.

Suurema kontrolli alla läheb ka piir. Seal vaadatakse kõikide sisenejate puhul üle see, millisest riigist nad tulevad.