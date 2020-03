Eesti uudised Karud võivad varakult talveunest ärgata ÕL , täna, 21:40 Jaga: M

Foto: Alamy / Vida Press

Nii Soomes ja Venemaal kui ka USAs ja Kanadas on juba märgatud karusid ringi luusimas – see tähendab, et nad on talveunest erakordselt vara ärganud.