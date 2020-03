Teadlased avastasid planeedi, kus sajab rauda 

Seetõttu aurustuvad eksootilise eksoplaneedi pinnal olevad metallid, vahendab The Independent. Kui tugev tuul kannab need planeedi teisele küljele, kus on alati öö ja märksa jahedam, muutub aur rauatilgakesteks, mis planeedi pinnale sajavad. „Võib öelda, et sel planeedil on õhtuti vihmane, ainult et sajab rauda,“ ütles Genfi ülikooli professor David Ehrenreich.