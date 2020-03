Hendrik Relve miniloeng: kas Eesti mets saab otsa? 

VAIKNE METSAOLEND: „Mets on suur osa minu elust,“ ütleb elupõline loodusemees ja maailmarändur Hendrik Relve. „Mulle meeldib metsas käia ja omapead olla. Aga metsa teemal vaielda mulle väga ei meeldi, sest ükskõik, mida ütlen, kohe pannakse silt külge: ahaa, see on nende leeris. Tegelikult ei kuulu ma täielikult kummassegi poolde. Olen vaikne ja rahumeelne metsaolend.“ Foto: Martin Ahven