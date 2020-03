Tallinki juht Paavo Nõgene klientidele: „Soovin teid veenda, et Tallinkil reisimine on turvaline“. Klient: „Tallink on vastutustundetuse kehastus!“ 

"Arvestades viimaseid arenguid seoses koroonaviiruse levikuga kogu maailmas ja ka Läänemere piirkonnas, soovin Teid veenda meie laevareiside turvalisuses," kirjutab Nõgene. "Annan ülevaate meie poolt tehtud tegevustest, mida oleme läbi viinud laevapardal viiruse tõkestamiseks. Samuti jagan infot uutest broneeringu muutmise tingimustest."

Firmajuht jätkab seejärel turvameetmete tutvustamisega: "Hoiame oma meeskonnaliikmeid jooksvalt kursis Terviseametilt saadud viimaste juhistega ning meil on hea koostöö teiste riiklike asutustega. Meil on konkreetne tegevuskava, kuidas tegutseda hädaolukorras. Seetõttu me ei usu, et kriisiolukorras laeva karantiini panek on viiruse tõkestamiseks parim abinõu."

Ometi teatas peaminister Jüri Ratas täna, et soovitab loobuda üritustest, kus korraga kohal üle 100 inimese. Kes on laevaga reisinud, see teab, et reisil on alati üle 100 inimese. Õhtulehele Nõgese kirja kommenteerinud klient nimetab sellist tegutsemist vastutustundetuks.

Tallinki pressiesindaja Katri Link tõdeb seepeale kommentaaris Õhtulehele, et laevareisil viibivad enamus reisijaid siiski kajutites. "Laevad ju sõidavad, laevadel reisimist pole piiratud. Pöördumise eesmärk oli anda kindlustunnet, et on ohutu reisida. Eesmärk oli ka teada anda, et saab broneeringuid muuta," ütles Link. "Eesmärk oli vältida paanikat, rahustada klienti, kes peab reisima ja anda teada, et laevad on puhtad ja reisimine turvaline."

Tallink andis teada, et esimesed sammud koroonaviirusega võitlemiseks tehti juba jaanuari keskpaigas. "Puhastame ja desinfitseerime oma laevade pardal olevaid pindu ja alasid põhjalikumalt ning sagedamini. Viimase kahe kuu jooksul oleme kehtestanud märkimisväärselt rangemad nõuded töötajate hügieenile," seisab Nõgese pöördumises.

Linki sõnul pole võimalik ette näha, kas ja kuidas hakatakse toimima, kui peaks juhtuma halvim ja laevalt koroonatunnustega reisija leitama. "Iga juhtumit vaatame me eraldi, aga meil on vastavad plaanid, mallid ja mudelid olemas, mis on varasemalt noroviiruse või leetrite puhul testitud. Plaanid töötavad ja me oskame neid rakendada," sõnas Link. "Me saame kahtlustusega inimese isoleerida, meil on ka meedikud, kes oskavad olukorras toimida."

Tallinki aktsia on koos kogu maailmaga hetkel punases ehk odavnemas. Seda eelkõige seepärast, et eelkõige Hiinast tehtud broneeringud on viimaste kuude jooksul ära kukkunud. "Meil on tühistamiste arv viimase paari kuu jooksul olnud umbes 20 000 juures. Veebruar polnud veel väga halb, kuid märtsi kohta ei oska veel öelda, see tuleb paari nädala pärast," lisas Link.