Seisukoht | Pese käsi ja istu kodus! 

Nädala üks jahmatavamaid uudiseid oli kahtlemata see, kui Saksamaa liidukantsler Angela Merkel teatas teisipäeval, et praeguste prognooside järgi nakatub viirusesse 60–70 protsenti sakslastest ehk 50–58 miljonit inimest, kellest halvimal juhul sureb umbes kaks miljonit. Õhtuleht arvutas välja, et kui see prognoos kanda üle Eestisse, nakatuks siin 800 000 – 930 000 inimest ning sureks 27 200 – 31 600 inimest.