„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Eha Urbsalu: lahkusin rikka ja šovinistliku moemagnaadi juurest mitmeid kordi uste paukudes

Eestit väisas sel nädalal 1988. aastal Miss Estonia esimese printsessi tiitli pälvinud Eha Urbsalu (49), kes on elanud Ameerikas juba üle kolmekümne aasta. Urbsalu räägib intervjuus muuhulgas, mis sidus teda seksuaalkuritegude süüdistuslaviini alla sattunud moemagnaadi Peter Nygårdiga.

Ärimeest süüdistatakse arvukates seksuaalkuritegudes, sealhulgas vägistamises ja alaealisega vahekorda astumises.

Väidetavalt leidsid mitmed juhtumid aset Nygårdi häärberis Bahama saartel, mida on teiste seas väisanud ka meie endine missikandidaat Eha Urbsalu. Eha kinnitas, et on tõepoolest töötanud Nygårdi alluvuses, kuid on firmast lahkunud kaks korda uste paukudes. Põhjuseks šovinistlik suhtumine oma töötajatesse ja seksuaalselt häiriv käitumine.

Eha räägib, et temagi oli külla kutsutud Bahama saarte uhkesse villasse, kuid lahkus sealt kibekiiresti juba teisel päeval. "See, mida ma seal nägin ja kogesin, ei sobinud mulle. Aga ega siin maailmas pole midagi uut. Ega ainult välismaal misse ja modellihakatisi ei ahistata fotograafide või rikaste ärimeeste poolt," põrutab kaunitar. "Olin teismeline tütarlaps, kui Eestis ahistas mind siivutute ettepanekutega toonane tippfotograaf Jüri Vendelin, meelitades mind aktifotosid, näiteks metsa, tegema. Olin noor ja rumal ning meelitustest pimestatud. Olen hiljem seda kohutavalt kahetsenud!"