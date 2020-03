Maailm Kanada peaministril võib olla koroonaviirus, Trump puutus kokku haigestunud ametnikuga Toimetas Greete Kõrvits , täna, 18:25 Jaga: M

Veel päev varem kõneles Trudeau koroonateemalisel pressikonverentsil. Foto: PA Pictures/Scanpix

Justin Trudeau büroo kinnitas, et Kanada peaminister kahtlustab, et talgi võib koroonaviirus küljes olla. Lisaks vahendab New York Times, et arstid diagnoosisid viiruse ühel Ameerika presidendiga kohtunud Brasiilia riigiametnikul.