Öö tuleb täna tormine 

Riigi ilmateenistuse teatel sajab tihedat lörtsi, sekka ka vihma. Tuuleväli on keeruline - Põhja-Eesti on rahulikum, Pärnumaal ning Lõuna-Eestis võivad edelatuule iilid 20 m/s ulatuda, saartel tugevneb loode- ja läänetuul puhanguti 25 m/s. Kesköö paiku pöördub läänerannikul ning veidi hiljem ja mandri sisealadel tuul läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 20, Lõuna-Eestis kuni 24 m/s. Sajupilved kanduvad Ida-Eesti poole ja hommikuks saab suurem sadu läbi. Õhutemperatuur on 0..+4°C.

Päev tuleb madalrõhkkonna järel lörtsi- ja vihmahoogude ning tugeva lääne- ja loodetuulega, puhanguid on 15, rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on +2..+6, õhtul langeb -1..+2°C-ni.



Laupäeval tiirleb madalrõhkkond Loode-Venemaa kohal ja selle läänetiivas sajab meil mõnes kohas lund, suurem on tõenäosus Lääne-Eestis. Loodetuul on tugev ja seda iseäranis pärastlõunal. Õhutemperatuur langeb öösel -1..-6, päeval tõuseb -2..+1°C-ni.



Pühapäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on valdavalt selge taeva ja nõrgeneva loodetuulega ning õhutemperatuur langeb -2..-8°C-ni. Päeval on samuti pilvi vähe ja ilm sajuta. Õhutemperatuur tõuseb +2..+6°C-ni. Tuul pöördub edelasse ja pärastlõunal tugevneb, õhtul võib saartel ja looderannikul puhanguid kuni 20 m/s olla.



Esmaspäeva öösel läheneb Skandinaaviast madalrõhulohk, mille survel paisub lõuna- ja edelatuul jõuliseks. Hakkab sadama lund ja lörtsi, lääne pool läheb sadu üle vihmaks. Päeval jõuab madalrõhulohk ühes tiheda lörtsi- ja vihmasajuga. Tuul on väga tugev ja puhub edelast, õhtupoolikul pöördub saartest alates loodesse. Õhutemperatuur on öö hakul -1..+2, saartel kuni +5, pärast keskööd tõuseb, päeval +2..+7, õhtul langeb 0°C lähedale.